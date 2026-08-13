Testa Nyan två veckor gratis – vinn presentkort

Lyckas du hitta alla gömda svärtor i vår tävling Svärtesjakten i torsdagens tidning? Då har du chansen att vinna ett presentkort värt 50 euro i Keskos butiker. Om du ännu inte är prenumerant kan du testa Nyan i två veckor gratis.

På fredag kväll kan du lämna in tävlingsbidraget Svärtesjakten när Nyan håller öppet under Kulturnatten. I torsdagens Nya Åland finns ett antal svärtor gömda. Den som hittar alla och redovisar dem på fredag kväll på Nyans redaktion har chansen att vinna ett presentkort värt 50 euro i Keskos butiker.

Under kvällen erbjuder också Nyan specialpriser på en del av våra produkter. Böckerna innehållande Veckans Wilén, Journalisterna av Annika Orre och Mariehamnskartan finns till försäljning.

– Vi ser fram emot besökarna och önskar alla lycka till i Svärtesjakten, säger Gabriella Åberg, prenumerationsansvarig på Nya Åland.

Dörrarna står öppna mellan 18 och 22.

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