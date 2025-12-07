Häng med i Svärtejakten – vinn Wiléns unika mugg

Ditt namn

Du har väl inte missat årets julkalender i Nya Åland. Det är svärtesjakt i varenda nummer som gäller. Läs tidningen extra noga fram till jul, så du kan vara med och tävla om fina priser. Det är inte försent att hänga på- kolla in tidningarna i arkivet.

Här loggar du in till arkivet!

Den första tävlingstidningen var måndag 1 december och den sista är tisdag 23 december. Det finns alltså ett antal tomteprydda svärtor i varje nummer av Nyan och du deltar genom att varje tidningsdag hitta och räkna alla svärtor som finns i tidningen.

Det går ännu bra att hänga på i kalendern, även om vi nu befinner oss några dagar in i december. Som prenumerant har du nämligen tillgång till det digitala tidningsarkivet. Via nyan.ax och i Nya Åland-appen hittar du alla tidningar i digitalt format. Du loggar in med samma uppgifter som till digitaltidningen. Ta kontakt om du behöver hjälp med dina inloggningsuppgifter.

Inte prenumerant ännu? Klicka här för ett fint julerbjudande för dig!

Vinn Wilén och mat

Sista inlämningsdag är tisdag 30 december, klockan 12.

En tävlingstalong kommer att finnas till exempel i tisdagens tidning, men det går även bra att bara skicka in totalantalet svärtor du hittat, via e-post till nyankortet@nyan.ax, med post till Nya Åland, pb 21, 22101 Mariehamn eller lämna svaret i postlådan hos oss på Norra Esplanadgatan 1.

Kom ihåg att uppge namn och övriga kontaktuppgifter. Bland alla som har lämnat in rätt totalantal tomtesvärtor delar vi ut en unik samlarmugg av Nyans huskonstnär Jonas Wilén, ett bokpaket med de två samlingsböckerna av Veckans Wilén och presentkort på matkasse till ett värde av 50 euro.