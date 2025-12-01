Nya Ålands julkalender 2025: Idag startar Svärtejakten

Ditt namn

Nästa vecka startar årets julkalender i Nya Åland. Det är svärtesjakt i varenda nummer som gäller.Läs tidningen extra noga fram till jul, så du kan vara med och tävla om fina priser.

Läsarfavoriten Svärtesjakten är tillbaka i tidningen, denna gång med svärtor i tomteversion.

Från och med idag måndag och fram till sista tidningen före julhelgen, alltså tisdag 23 december, finns ett antal tomteprydda svärtor i varje nummer av Nyan. Du deltar i vår julkalender genom att varje tidningsdag hitta och räkna alla svärtor som finns i tidningen. Det är alltså bara svärtor med tomteluva på sig som räknas, till exempel svärtan som alltid flyger på förstasidan ingår inte i julkalendern.

Vinn Wilén och mat

Julkalendern Svärtesjakten pågår alltså fram till jul, men sista inlämningsdag är först tisdag 30 december, klockan 12.

Skicka in talongen som finns i dagens tidning, eller på annat valfritt sätt totalantalet svärtor du hittat, via e-post till nyankortet@nyan.ax, med post till Nya Åland, pb 21, 22101 Mariehamn eller lämna svaret i postlådan hos oss på Norra Esplanadgatan 1.

Kom ihåg att uppge namn och övriga kontaktuppgifter. Bland alla som har lämnat in rätt totalantal tomtesvärtor delar vi ut en unik samlarmugg av Nyans huskonstnär Jonas Wilén, ett bokpaket med de två samlingsböckerna av Veckans Wilén och presentkort på matkasse till ett värde av 50 euro.

Är du inte ännu prenumerant? Klicka här (https://www.nyan.ax/specialprenumeration/#)

Tips!

Missar du något nummer? Ingen panik: Kom ihåg att du kan läsa alla tidningar i arkiv-funktionen, som du som prenumerant hittar både i Nya Åland-appen och via hemsidan nyan.ax. Du loggar in med samma koder som till digitaltidningen.

I arkivet kan du läsa alla Nya Åland som kommit ut sedan mitten av 2000-talet.