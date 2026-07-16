Orpo sammankallar riksdagen mitt i sommarpausen

Statsminister Petteri Orpo (Saml) har bett talman Jussi Halla–Aho (Sannf) att sammankalla riksdagen mitt i sommarpausen. Det rapporterar Hufvudstadsbladet. Enligt tidningen är orsaken till det härvan kring Garden Helsinki – ett arenabygge vars finansiering har kopplingar till Orpo.

Innan beskedet om sammankallandet hade oppositionen, som uttryckt krav om att Orpo bör avgå, meddelat att de avser göra samma begäran till talmannen.

Enligt Hufvudstadsbladet är det väldigt ovanligt att parlamentariska uppehåll avbryts, särskilt på oppositionens begäran. (mj)