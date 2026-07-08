Teboil om de finska breven – är ”betalningsanvisningar”

En faktura från ett företag som riktar sig till en konsument ska vara tydlig. Det konstaterar Konkurrens- och konsumentverket med hänvisning till räkningarna som Teboil skickat ut i samband med indrivning av betalningar som uteblev till följd av sanktioner mot det ryska moderbolaget Lukoil. Teboils kommunikationschef Toni Flyckt menar dock att det inte är fakturor man skickat ut, utan betalningsanvisningar.

Nya Åland har varit i kontakt med Konkurrens- och konsumentverket gällande massutskicken från Teboil som en åländsk företagare kritiserade i gårdagens Nyan. Teboil befinner sig just nu i företagssanering och vill driva in utestående fakturor. Ett flertal ålänningar har till följd av det fått brev från Teboil på finska och kontonumret man ska betala till är utländskt. Sista betalningsdatum är satt till 13 juli, efter det kommer Teboil att vidta indrivningsåtgärder.

Näringsidkaren berättade dock i gårdagens Nya Åland att det varken finns information om summa eller något referensnummer i fakturan. Eftersom hon har ett bolag och har koll på bokföringen så vet hon vilken summa hon har i skuld till bolaget.

– Men har alla som har Teboilkort bokföring?, frågar företagaren sig i Nyans artikel.

Detta gäller för räkning

Konkurrens- och konsumentverket kan bara uttala sig om fakturor som riktas från ett företag till en konsument.

”Jag kan därför inte ta ställning till situationer gällande företagare, där båda parterna är företag”, skriver specialsakkunnig Julia Sjöström i ett mejl.

Men när det gäller ett konsumentförhållande, alltså när personen har skaffat nyttigheten huvudsakligen för annat ändamål än för sin näringsverksamhet, så är reglerna tydliga.

Av en faktura som sänds till en konsument bör det bland annat framgå vilket belopp som skall betalas, betalningstidpunkt, det vill säga förfallodag, och fordringsgrunden (som bör vara tillräckligt noggrant specificerad).

”Av fakturan bör klart och entydigt framgå vad man fakturerar”, skriver Sjöström vidare.

Där ska även finnas kontaktuppgifter om konsumenten vill ta kontakt och uppgifter om dröjsmålsföljder, såsom avgift för betalningspåminnelse. Fakturorna bör skickas till konsumenten så att det är minst två veckor från sändningsdatum till förfallodag.

Betala gamla skulder

Teboils kommunikationschef Toni Flyckt skriver i ett mejl till Nya Åland att man inte skickat ut fakturor, utan ”betalningsinstruktioner samt påminnelse om betalning till kunderna”.

– Vi publicerade samtidigt ett pressmeddelande om detta på webbplatsen teboil.fi, så att kunderna också kan verifiera att breven är äkta.

Brevet hänvisar till tidigare fakturor som levererats och som kunderna inte har kunnat betala på grund av sanktionsproblemen. Syftet är alltså att kunden nu betalar de utestående och förfallna beloppen med de ursprungliga fakturorna. Man kan efterfråga både öppet saldo och kopior på räkningar från Teboil.

– Kontaktuppgifterna hittar man på vår hemsida.

Enligt Flyckt är det dock högt tryck på kundservicen eftersom många kunder inte har originalräkningarna sparade.

– Jag vill också be om ursäkt för att vi i samband med postningen inte uppmärksammat språkliga anpassningar och därför har alla fått brevet på finska.

Flyckt berättar att det finns svenskspråkigt material på Teboils webbplats.

– Via mejl och kundservice får man också betjäning på svenska.