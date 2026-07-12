Nya trenden ombord: ”zebradrickande”

Efterfrågan på alkoholfria drycker fortsätter att öka. Det meddelar Viking Line. Under sommaren är var fjärde cocktail ombord alkoholfri, samtidigt som fler resenärer anammar den nya trenden ”zebradrickande”.

I ett pressmeddelande från Viking Line skriver de att det skett betydande förändring ombord på fartygen under de senaste åren. Efterfrågan på alkoholfria drycker har ökat, och under sommaren är var fjärde cocktail som beställs från drinklistan ombord på Viking Line nu alkoholfri.

– Det handlar inte längre enbart om att avstå från alkohol, utan om att söka kvalitet och smakupplevelser. Vi ser samma utveckling även inom alkoholfria viner, där efterfrågan ökar år för år. Jag ser utvecklingen som mycket positiv, eftersom den utmanar hela branschen att ta fram allt bättre alkoholfria alternativ. Medelmåttighet räcker inte längre, inte ens i den alkoholfria kategori, säger Viking Lines Beverage Manager Ossi Ruusunen.

Man har även identifierat en ny trend som kallas för zebradrickande, vilket innebär att man under samma kväll varvar mellan att dricka alkoholhaltiga och alkoholfria drycker.

– Som aperitif kan man välja ett alkoholfritt mousserande vin, sparkling tea eller en mocktail, och senare till maten ett glas vin. Våra gäster ser inte längre dryckesvalet som en antingen eller fråga, säger Ruusunen.