Förare avled i måndagens olycka i Jomala

På måndagen vid tio över 15 inkom larm om en trafikolycka i Jomala, Torp. Det handlade om en singelolycka med en person fastklämd. Idag bekräftar kommissarie Tommy Thörnroos att personen avled.

– Jag kan inte uttala mig desto mera om olyckan, utan att det var en allvarlig olycka, en personbil med förare som var ensam i bilen. Föraren avled till följd av olyckan och polisen utreder omständigheterna kring den och parallellt en dödsorsaksundersökning, men den kan vi inte uttala oss desto mera om, säger Thörnroos.

LÄS OCKSÅ Trafikolycka i Jomala

Utreds något brott eller orsaken till olyckan?

– Grunden till olyckan kan jag inte uttala mig om i det här skedet om det finns skäl att misstänka något där eller inte, och även om det skulle göra det så skulle ju inte den gå vidare på det sättet i och med att det var en ensam person och den avled. Det hör snarare till helheten att vi försöker utreda varför det gick som det gick, och vad som skedde, men just nu kan jag inte säga något mer, säger han.