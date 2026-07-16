Över 70 sökte Ams-tjänst – snabbt beslut väcker frågor

Totalt 73 personer sökte tjänsten som informatör på Ams. Besked om att tjänsten blivit tillsatt kom cirka en timme efter att ansökningstiden gått ut, vilket väckte frågor hos andra sökande. Enligt myndighetschef Tomas Lundberg hade man dock haft god tid att gå igenom ansökningarna och kunde därför snabbt ge besked.

I tisdags klockan 15 gick ansökningstiden för tjänsten som informatör på Ålands arbets­marknads- och studie­service­myndighet, Ams.

Att så många sökte jobbet, 73 personer, var inte överraskande enligt avgående myndighetschefen Tomas Lundberg.

– Det var ungefär lika många för en tjänst som tillfällig informatör som vi rekryterade här i våras. Men det var jättebra, säger han.

Nu har en ny informatör alltså tillsatts. Flera personer som sökte tjänsten har efter beskedet kontaktat Nya Åland med funderingar kring hur ett beslut kunde fattas så snabbt, cirka en timme efter deadline, trots ett stort antal sökande.

Hur kunde beslut fattas så snabbt?

– Jag har kontinuerligt gått genom ansökningarna och sedan väntade vi på de sista. Vi var till brevlådan klockan 15 och då var det ingenting där. Då hade vi alla de här som vi redan gått igenom. Vi har ju två veckors ansökningstid, så lite nu och då har jag tittat på de som kommit in. Sedan kom det väl fem, sex den sista dagen. Så det är därför det gick fort.

– Sedan var det en som sökte där vi vet vad hen kan prestera. Så det var att gå genom och se om det fanns någon som man kunde bedöma var mer meriterad, men någon sådan fanns det inte.

Hade ni en person i åtanke när ni annonserade ut tjänsten?

– Ja det var en som, om hen sökte, låg bra till. Men jag visste ju inte om hen skulle söka. Men det var den första ansökan vi fick in faktiskt.

Inga intervjuer

Enligt Lundberg har Ams gått igenom alla inskickade cv:n och personliga brev. Ams nuvarande informatörer delade upp ansökningarna i en hög för vidare genomgång och en för de sökande som inte var aktuella. Lundberg gick sedan igenom de ansökningar som gått vidare.

Inga intervjuer med sökande hölls.

– Den som är vald har vi ganska bra erfarenhet av, så vi visste vem det var och vad hen presterar och kan prestera, säger Lundberg.

Ni kände inte att ni hade velat kalla fler till intervju för att utvärdera? Bedömde ni alltså att det bara fanns en kandidat som var lämplig?

– Det är min bedömning. Jag tittade på vad de hade i sina cv och personliga brev.

– Det är ett seriöst arbete man går genom och man vill ju att folk ska uppfatta att de blir behandlade på ett bra sätt. Klart att man hade en kandidat på förhand, men likväl gick jag genom alla i JA-högen för att se om det finns något som visar att de har jobbat till exempel med kommunikation och sådant en längre tid. Några sådana människor fanns det inte där.