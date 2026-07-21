I dag, tisdag, klockan 19.37 inkom larm om markbrand vid Degersand i Eckerö. Flera brandbilar har setts köra mot platsen.

Räddningsledare i beredskap Karl Nordlund berättar att det handlar om en liten markbrand orsakad av att någon hade tömt askan från bastuspisen på marken, vilket började brinna.

Några personer på platsen hade snabbt släckt branden med vatten från stranden. Nordlund vill påminna om att man aldrig ska slänga ut askan från bastun på marken, då det kan börja brinna flera dagar efteråt.

Eckerö FBK kom till platsen.

Artikeln uppdaterades klockan 20.24.