Renoveringsprogram spelas in på Åland

Madelen Holmström och Filip Häggblom köpte Finnö skolhus i Geta förra året. Nu ska de fixa upp byggnaden – i det svenska tv-programmet Renoveringsdrömmar. – Det är ju dels en rolig upplevelse men också en otrolig möjlighet för oss, skriver Holmström i ett mejl till Nya Åland.

Inspelningen av det svenska tv-programmet Renoveringsdrömmar påbörjades i juni, men paret Madelen Holmström och Filip Häggblom har inte fått avslöja något om projektet förrän nu. I ett mejl till Nyan berättar Holmström om arbetet med huset och hur det är att spela in tv.

– Det är ju väldigt nytt att stå på den här sidan av kameran. Vi båda har jobbat länge som fotografer, så produktionen är i sig inte främmande, vilket kanske hjälper lite. Men klart det är konstigt att sitta i synkar och få frågor om sitt privatliv, skriver hon.

Från torp till stenhus

Paret är från Åland båda två, men har länge bott i Stockholm. Holmström berättar att de sedan några år tillbaka hyrt olika torp och stugor på ön, men drömt om att skaffa något eget. Förra året dök plötsligt ett gammalt skolhus upp på marknaden. Hon berättar att det var kärlek vid första ögonkastet, så istället för ett litet torp vid havet köpte de den stora stenbyggnaden.

– Vi började direkt efter tillträdet att riva upp plastmattor, laminatgolv och diverse ytskikt från 60-talet i jakt på originaldetaljer, skriver hon.

Varför valde ni att söka till ”Renoveringsdrömmar”?

– Jag har alltid varit en sucker för renoverings-tv och slukar allt som sänds. Att se folk som inte jobbar som hantverkare eller har erfarenhet av renovering och bygg men ändå löser det och skapar sina drömhem går rätt in i allt jag är och vill göra med mitt liv. Det som är unikt med just Renoveringsdrömmar är att vi även får tillgång till Anders Öfvergårds (även känd som Arga Snickaren, reds. anm.) expertis och råd. Han kommer även att hjälpa oss bygga lite grann, vilket är en otrolig tillgång såklart.

”Extremt svårt”

Inför inspelningen har paret tillsammans med produktionen valt ut några enskilda projekt i huset som kommer följas under inspelningsperioden. Målet är alltså inte att följa hela husrenoveringen, vilket Holmström beskriver som avgörande för deras deltagande.

– Vårt mål är att renovera det mesta själva, med så mycket begagnade material som möjligt och låta det ta tid.

Hon berättar att inspelningen pågår i cirka fem månader, med ett filmteam på plats en gång i månaden. I övrigt dokumenterar de processen själva.

Vad innebär den här resan för er?

– Att vår semester i år kommer bestå av att försöka hålla en tight renoveringsdeadline samtidigt som vi försöker hinna bada, ha middagar och läsa några sidor ur en bok i solstolen. Och att det springer fotografer och redaktörer i trädgården. Men också att vi inte får berätta något om vilka projekt vi håller på med, vilket är extremt svårt.

Vilka är era planer för huset, om ni kan berätta något?

– Vi kan inte uttala oss något kring renoveringen i detta skede, men våra planer för huset i stort är att så gott det går återställa huset med hållbara material och skapa en rustik, enkel sommardröm.