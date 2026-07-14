Markbrand i Geta – nu under kontroll

I dag, tisdag, vid 16.37 inkom larm om en markbrand i Geta, ute på ön Bankholmen. Räddningsledare i beredskap Thomas Mattsson berättar att det handlar om ett område på 50 gånger 100 meter.

– Vi håller just på att börja släcka det, så vi har det inte under kontroll ännu, säger han.

Vid 18.15 ringer Nya Åland upp Thomas Mattsson igen, som berättar att det är ungefär en halv hektar som brunnit. Det var på väg att nå skogsområden, men nu har de fått kontroll på branden och eftersläckningar pågår.

– Det är norra änden som brunnit, vi har fyra bråndkårer här, och de lär få bli kvar här i en och en halv timme till.

Artikeln uppdaterades 18.23.