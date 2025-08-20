Ditt namn

För andra året i rad samlas surfare på Degersand för en helg i vågorna och vinden.– Det är en sport som följer moder natur, kraften kommer från vinden och vågorna. Man lär sig att aldrig utmana naturen, säger Vesa-Matti ”Vesku” Paananen.

Degersand är en riktig dold pärla för surfare, säger Vesku Paananen. Han kom hit för första gången förra året, men hade aldrig tidigare tänkt på Åland som ett bra ställe för surfning.

– Jag bor i S:t Karins och har Åbo som min bakgård där jag surfar mycket, men det är bara öar, öar, öar utanför som gör att vågorna inte är så bra. Här är det öppet hav och utmärkta förhållanden.

Han har surfat sedan 00-talet och var en av de som tog kitesurfningen till Finland. I dag föredrar han formen wing foiling.

– Har du sett filmen Tillbaka till framtiden och hoverboarden där? Det här är det närmaste en hoverboard du kan komma. Det är en ny sport, men den växer fort, säger han.

Vad är det med surfning som har fått dig att fastna?

– Det är en sport som följer moder natur, kraften kommer från vinden och vågorna. Man lär sig att aldrig utmana naturen och måste kunna läsa vågorna för sin säkerhets skull. Jag ser det inte som en extremsport, utan något att njuta av med vänner.

”Stor, lycklig familj”

Flera av dem vi pratar med på stranden nämner just sällskapet – ”the community” – runt surfningen.

– Vi pratar inte om vad vi jobbar med här, vi surfar och testar olika brädor. Många av oss vet nog inte vad de andra gör på sin vanliga tid. Det är en väldigt demokratisk sport på det viset, säger Vesku Paananen, och fortsätter:

– Vi är som en enda stor, lycklig familj.

”Bara bra känslor”

Anna Larsson har surfat i åtta år nu, men hon räknar sig fortfarande som nybörjare. När vi står på stranden och pratar kommer resten av surfarna springande – vinden friskar i och plötsligt ser det nästan trångt ut på vågorna bland alla olika typer av brädor och segel.

– Det här är tjusningen med att surfa, man måste passa på när tillfälle ges, säger Anna Larsson.

Hennes eget intresse för sporten började med att hon såg andra hålla på och kände direkt att hon också ville prova.

– Jag får massor av positiv energi av att surfa, även om jag ibland kan bli jättefrustrerad och arg.

Vad kände du första gången du stod på en bräda?

– Att det var jättesvårt. Men vi har bara ett liv och vi måste våga prova på roliga grejer. Och sedan kunde jag säga ”Coolt, såg du? Jag gjorde det!”. Det var bara bra känslor som gav mig energi.

Åland är dock inte det lättaste stället att lära sig kitesurfa på. Vinden är inte stabil, jämfört med många andra ställen.

– Det är supersvårt att kitesurfa på Åland. Man brukar säga att kan du göra det på Åland så kan du göra det över allt, säger Anna Larsson.