30 har bötfällts för oväsen i stan

Bilister som spelar hög musik på helgnätter stör stadsbor. Problemet är känt sedan tidigare men svårt att åtgärda när det gäller specifika platser och samma personer, enligt Martin Österman, enhetschef på övervaknings- och utryckningsenheten hos på Ålandspolisen.

Lisa och Hans, som egentligen heter något annat, bor på Storagatan och har i tre år klagat på bilister som kör längs gatan och spelar hög musik på helgkvällar och -nätter.

– Även om någon kör runt på Storagatan och man bor en bit bort så rasslar det till i fönstrena när de blåser på, säger Lisa.

Hon menar att bilisternas musikspelande gör det svårt att somna och väcker dem på nätterna, och att det är flera grannar som håller med om att beteendet inte hör hemma i tätortsområden.

– Folk ska på jobb dagen efter och har inte fått sova bara för att någon ska roa sig med sina ljudsystem, säger Lisa.

Ett känt problem

– Det är ett problem som har förekommit under lång tid, som ofta föranleder till att man ringer direkt till larmcentralen om störande oljud, säger Martin Österman, enhetschef på övervaknings- och utryckningsenheten hos polisen på Åland.

De senaste tre månaderna har polisen delat ut runt 30 böteslappar för ordningsförseelse, alltså för oljud från fordon. Österman kan dock inte säga om det rör sig om en ökning eller minskning av uppdragen de senaste åren, men han bedömer att antalet böter har ökat.

– Vi blir ofta kontaktade av personer som önskar att vi övervakar vissa platser för att åtgärda en ordningsstörning direkt, säger Österman.

När larmcentralen kontaktas på grund av en ordningsförseelse skickas en polispatrull med befallningar till den störande personen. Räcker inte det, avvisas personen från platsen, eller ges böter för ordningsförseelse.

”Inte vårt beslut”

I de flesta fall räcker dessa åtgärder när det handlar om en enstaka kväll. Men ofta är detta ett beteende som upprepas av samma personer många gånger, enligt Österman.

– Då är det nog svårare för oss att komma åt problemet. Vi åtgärdar det för stunden, sen kan vi inte göra mycket mer åt saken. Vi gör vad vi kan, säger han.

Lilla holmens parkering är en av de vanligaste platserna i Mariehamn för ordningsstörande där fordon spelar musik, enligt Österman. Ordningsstörningar som återkommer vid specifika platser är ytterligare ett svåråtgärdat problem för polisen.

– Det kan vara svårt för oss att veta vem som spelat hög musik på platser där många samlas, säger Martin Österman.

– Staden kan fatta beslut för att åtgärda ett problem som är kopplad till en viss plats, genom att exempelvis begränsa trafik vid nattetid. Det kan ge oss bättre möjligheter att avlägsna bilar från platsen. Men det är inte vårt beslut.