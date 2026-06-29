Wiklöf donerar unika brev från Bomarsund – ska översättas

Kommerserådet Anders Wiklöf har donerat två av de fyra unika brev från Bomarsundstiden som han köpte på en frimärksauktion i Sverige i mars till Ålands museum. De ska visas upp i Bomarsunds besökscenter.

De donerade breven skrevs av franska militärer i augusti 1854 när de deltog i attacken mot Bomarsund.

– Det kändes fint att få de historiska breven tillbaka till Åland 172 år efter att de skrevs här, och jag är glad över att två av dem kan visas för allmänheten i besökscentret, säger Anders Wiklöf i ett pressmeddelande.

Breven fanns tidigare i framlidne Christian Auschras posthistoriska Ålandssamling. Den tyske samlaren visade med brev från åren 1636 till 1875 hur Åland var ett postalt nav i Östersjön. I samlingen, som såldes av Malmöfirman Postiljonen, fanns brev som skickats till, från och inom Åland, samt längs postvägen mellan Finland och Sverige via Åland. För samlare av posthistoria brukar det vara stämplar och postala anteckningar på kuverten som värdesätts. Men i Wiklöfs fall var det brevinnehållet. Dessa ska nu översättas av auktoriserade översättaren Tove Waller.

– Det ska bli mycket intressant att läsa vad de franska militärerna skrev bara några dagar innan och efter bombardemanget mot Bomarsund den 13–16 augusti, säger Wiklöf.

Intressanta brev

Breven inklusive kuverten överlämnades i fredags till Cia Haldin, antikvarie med ansvar för etnologiska samlingen, och Anna Eriksson, intendent för Bomarsunds besökscenter.

– Jätteroligt att få de mycket intressanta breven. Det är extra roligt att man genom breven möter en personlig röst från människor som berättar om Bomarsund. Man kan närma sig Bomarsund på många olika sätt, säger de båda.

Enligt planen ställs breven ut i original i Bomarsunds besökscenter i sommar, medan det på längre sikt kan bli reprofotografier som visas. Konservatorn Sofia Lundsten ska yttra sig om det.