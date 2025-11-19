Teboil stänger ner – så här vet man när bränslet är slut på station

Ditt namn

Som Nya Åland skrivit tidigare har Teboil börjat trappa ner sin verksamhet och tankarna på deras stationer töms. Nu skriver bolaget på sin hemsida att man avslutar möjlighet till kontantbetalning på alla berörda stationer den sista november. Tankställena stänger ner stegvis, när bränslelagren är tömda. Bolaget skriver att om det står 3,888 på prisskylten så är tankstationen tömd.