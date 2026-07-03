Teboilfakturor på finska förbryllar – bör betalas

Teboil befinner sig i företagssanering och vill driva in utestående fakturor. Det har lett till att tusentals kravbrev skickats ut – även till ålänningar.

Ett flertal ålänningar har fått brev från Teboil angående utestående fordringar. Brevet är på finska och kontonumret man ska betala till är estniskt. På deras hemsida förklaras bakgrunden till det plötsliga utskicket:

”Finska banker avbröt Oy Teboil Ab:s betalningstrafik i oktober 2025, vilket innebar att betalning av fakturor inte var möjlig. De allmänna licenser som utfärdats av USA:s sanktionsmyndighet (OFAC) och motsvarande myndighet i Storbritannien (OFSI) har dock hela tiden tillåtit bankernas betalningsförmedling. Under tiden har bankernas ytterligare rättsliga bedömningar lett till en gradvis normalisering av Oy Teboil Ab:s betalningstrafik.”.

Betalningstrafiken har delvis återställts och man uppmanar nu kunderna att betala sina fakturor.

Iltasanomat har uppmärksammat saken och pratat med kommunikationschef Toni Flyckt som säger att man skickat ut tusentals brev.

Teboil har haft ekonomiska problem sedan dess ryska ägare Lukoil belades med sanktioner till följd av Rysslands invasion av Ukraina. På grund av detta stoppade finländska banker deras betalningstrafik. I januari beviljades Teboil företagssanering.

”Huvudmålet med saneringen är att möjliggöra fortsatt affärsverksamhet i framtiden, och en del av saneringen är också att driva in kundfordringar”, säger Flyckt till Iltasanomat.

Teboil uppger att betalning inte ska medföra sanktionsrisker för kunder.

Enligt Konkurrens- och konsumentverket, som citeras i Iltasanomats rapportering, bör kunderna betala sina räkningar. Sista datum är satt till 13 juli, efter det kommer Teboil vidta indrivningsåtgärder.