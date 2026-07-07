Foto: Jonas EdsvikSista datum på kravbreven är satt till 13 juli, efter det kommer Teboil vidta indrivningsåtgärder. Det är orimligt anser en företagare, vars brev varken innehåller summa eller kundnummer. Företagare: ”Orimligt” kravbrev från Teboil Nyheter 10:08 tisdag, 7 juli, 2026 DELA Facebook Mer läsning Teboilfakturor på finska förbryllar – bör betalas Wiklöf donerar unika brev från Bomarsund – ska översättas Teboil tar strid om sin tomt: ”Staden behandlar inte konkurrerande aktörer på lika villkor”