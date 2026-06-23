Alandia Forels vd: ”Inget vi använder i våra processer”

Alandia Forel använder inte kristallviolett i sin verksamhet och vet inte varför ämnet hittades i deras lax.

– Kontrollproven var alla negativa och för min del är saken avklarad med det, säger Alandia Forels vd Cecilia Jansson.

Kristallviolett, det för livsmedel förbjudna ämne som hittades i fisk från Alandia Forels slaktlinje i december, har inte använts i den landbaserade fiskodlingen i Eckerö under Alandia Forels tid. Det intygar vd:n Cecilia Jansson.

– Det är inget som använts i våra processer, säger hon.

Historiskt har kristallviolett använts mot svamp och parasiter i akvakultur. Har Alandia Forel haft problem med parasiter och svamp?

– Nej, och under vår tid är det inget som använts i våra processer.

Har du någon vetskap om det använts under Fifax tid? En del av personalen följde med och det har säkert funnits en del kunskap i huset om vad som hänt under Fifax tid?

– Det är inget som kommit till min vetskap. Jag kan inte spekulera i det. Jag kan bara garantera för det som hänt under Alandia Forels tid.

För hennes del är det viktigast – och det framhåller hon fler gånger under intervjun:

– Det viktiga i sammanhanget var att alla kontrollprover var negativa. Det togs prover från flera ställen.

Tror inte på penn-teorin

ÅMHM förde fram flera möjliga källor till fyndet, fodret, kemikalier med mera. Cecilia Jansson har inte hört att andra fiskodlare haft samma problem.

Är ni trygg med att fodret är tryggt?

– Ja, absolut. Jag har ingen orsak att tvivla på det.

Hon framför i intervjun att man inte kunnat utesluta en kontamination med kristallviolett vid provtagningen eller i analysen, men den möjligheten har lyfts i ÅMHM:s bedömning och konstaterats vara osannolik.

Enligt ÅMHM:s utredning var Alandia Forels personals teori att någon tappat en bläckpenna i vattnet – bläckpennor innehåller kristallviolett.

Håller du fast vid det som en rimlig orsak?

Cecilia Jansson svarar först att det inte är en teori från personalens sida och säger att hon inte vill spekulera om orsaken, när ingen vet.

Men det står i utredningen att personalen fört fram det som en teori.

– Det är ju möjligt om de har pratat med någon direkt på plats. Jag vet inte hur de mottagit information. Är det en rimlig och möjlig orsak? Absolut, men ingen vet, varken vi eller ÅMHM.

Tror du att det är en rimlig orsak?

– Jag har svårt att tro det.

– Det enda jag med säkerhet kan säga är att jag absolut inte vet hur det uppkommit i det första provet och det viktiga är att det var negativt i kontrollproverna.

Ingen oro

Hur påverkar det här Alandia Forels varumärke?

– Jag ser ingen orsak till oro i nuläget.

Hur ser du på att man inte hittat källan till fyndet, oroar det dig?

– Det är klart att det här ämnet inte ska förekomma. Och det förkom inte heller i kontrollprovtagningen. Ingen kan med säkerhet säga varför det fanns i de första proverna, så jag kan inte säga så mycket mer. Jag har inga vidare spekulationer om hur, vad eller varför. Det enda man vet är att man inte med säkerhet kan säga varför. Det är olyckligt i sig.

Har ni skärpt egna kontroller av foder eller kemikalier, rutiner eller processer efter den här händelsen?

– Vi gör ett ständigt arbete för att förbättra egenkontrollen, våra processer och rutiner. Det sker kontinuerligt.

Har ni gjort något specifikt efter det här?

– Jag kommenterar inte våra interna processer, mer än att säga att vi har ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Är det tryggt att äta Alandia Forels lax?

– Absolut. Alla kontrollprover har varit negativa. Det finns ingen anledning att vara orolig.