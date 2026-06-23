Ingen återkallelse – laxen var ju redan uppäten

Partiet lax där fiskarna med kristallviolett hittades, totalt 3 220 kilo, såldes i finländska butikers fiskdiskar före julen. – Om det inte längre finns någon fara för allmänheten så är myndighetens linje att inte berätta var den sålts, säger Mika Varjonen på Livsmedelsverket.

Fiskarna som innehöll kristallviolett i december togs från Alandia Forels slaktlinje. Men vart tog fisken vägen efter det? Vem har ätit upp den?

Alla livsmedel ska gå att spåra och fisk är, på grund av problemet med överfiske, ett livsmedel som har ännu hårdare krav på spårbarhet än andra livsmedel.

Alandia Forel gjorde en återkallelseanmälan till Livsmedelsverket den 16 mars. Enligt den uppgick partiet som simmat i samma tank som de två fiskar som innehöll kristallviolett till 3 220 kilo, och levererades till partihandeln i Finland. Alandia Forel har inte fått några konsumentklagomål om fisken.

Det har inte gjorts någon återkallelse av fisken riktad till allmänheten och Mika Varjonen, specialexpert på Livsmedelsverket, kan inte berätta mer om var fisken sålts.

Orsaken är Livsmedelsverkets linje. När det handlar om återkallelser där man ännu kan förhindra att människor utsätts för fara berättar man öppet om var varan sålts.

– Men om det inte längre finns någon fara för allmänheten så är myndighetens linje att inte berätta var den sålts, säger han.

I det här fallet ansågs varan redan vara konsumerad när provresultatet kom, eftersom bäst före-datumet passerat och då är det upp till producenten att redogöra för var varan sålts.

Mika Varjonen kan ändå säga att det här partiet med fisk sålts i butikers fiskdiskar.

– Fisken har inte gått till livsmedelsindustrin, exempelvis för rökning eller gravning.

Men en konsument kan väl ha frusit ner fisken och vänta med att äta den?

– Det kan hända, men när bäst före-datumet passerat så informerar vi inte längre om var livsmedlet köpts, säger han.

Han tillägger att det är sällsynt att det kommer fram så här långt efteråt att det funnits ett fel på varan.

Mika Varjonen har ingen information om vilken fisk som slaktats under tiden januari–mars och om den borde ha återkallats.

– Det kan jag inte ta ställning till, om man haft kontinuerlig slakt.

Varför tog det så länge?

Om proverna togs i december, varför dröjde det till mars innan ÅMHM och producenten fick svaren?

Orsaken att svaren dröjde beror, enligt Eva Marami, Livsmedelsverkets specialexpert, på flera olika orsaker, bland annat jullovet och tekniska problem med Livsmedelsverkets maskiner.

Om analyssvaren kommit tidigare hade mer fisk möjligtvis kunnat återkallas.

I liknande fall i andra länder brukar återkallelser gälla endast en dags produktion, enligt Eva Marami. I det här fallet fanns det inte bevis för att fisk från perioden januari–mars var kontaminerad med kristallviolett.