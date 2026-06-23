Giftigt ämne i Alandia Forels lax – åts upp innan det hittades

Det förbjudna ämnet kristallviolett fanns i Alandia Forels lax som slaktades i december i fjol. Det blev känt för ÅMHM och fiskodlingen i mars i år tack vare ett ordinarie kontrollprogram. Men då hade fisken – 3 200 kilo – redan ätits upp. Orsaken har inte hittats.

– Det är ett ämne som inte får förekomma inom EU. Det säger något om allvaret i situationen, säger Peter Holm, myndighetschef för ÅMHM.

Den 15 december i fjol togs prover från fisk på den landbaserade fiskodlingen Alandia Forel i Eckerö. Proverna var en del av ett ordinarie kontrollprogram mot främmande ämnen i livsmedel. I två av de tre fiskarna fanns förekomst av det för livsmedel icke godkända ämnet kristallviolett.

Kristallviolett är ett syntetiskt färgämne som är svamp- och parasitdödande. Det är förbjudet att använda inom livsmedelsproduktion i EU, eftersom det kan vara cancerframkallande.

I uppföljande prover från mars hittades inga nya fynd av kristallviolett i fisken eller anläggningen.

Proverna analyserades av Livsmedelsverket i Finland, som meddelade Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, om fynden den 3 mars i år.

Fynden ledde till att två av ÅMHM:s veterinärer gjorde en inspektion på plats i Eckerö den 10 mars, för att försöka utröna källan till fyndet av kristallviolett och undersöka om det fanns en pågående kontamination.

Föranmälde inspektionen

ÅMHM informerade Alandia Forel om fyndet den 6 mars och meddelade samtidigt att man skulle göra en inspektion.

Varför föranmälde man inspektionen och informerade om fyndet?

– Det här skedde i samråd med Livsmedelsverket om hur man skulle gå till väga och det är några månader sedan, så jag kan inte säga exakt hur det gick till, säger Mikael Hagman, en av ÅMHM:s veterinärer som jobbat med det här fallet.

Men i Livsmedelsverkets utredningsbegäran som är daterad 6 mars så står det att ”Producenten ska informeras om analysresultatet i samband med inspektionen.”

– Vi såg ingen anledning att inte anmäla. Det var låg risk att företaget gjort något medvetet fel, med uppsåt. Om det varit antibiotika eller tillväxthormon hade det varit en annan sak, säger Mikael Hagman.

Han menar att myndigheten alltid överväger nyttan kontra risken med att informera först inför en inspektion.

– I det här fallet var det en situation där flera på nyckelpositioner i bolaget var borta. Det var en situation där vi ville informera företaget först, direkt, för det kom en helg emellan och så att företaget själva kunde börja utreda. Det togs även beslut att frysa den fisk som fanns i väntan på att nya prover togs. Det är bara företaget som kan göra det.

Mikael Hagman säger att det inte finns någon misstanke om brott.

– Det normala är att det är ett samarbete med företaget, speciellt större företag som är seriösa. Vi försöker tillsammans på alla sätt vi kan, för det är ju en kostnad för både dem och för oss och de vill också hitta en lösning. Skadan är ju redan skedd.

Försäljningsförbud – i fyra dagar

Den 12 mars, nio dagar efter att man fått veta om fyndet från Livsmedelsverket, förbjöd ÅMHM Alandia Forel att sälja mer fisk, i väntan på svar från den nya proverna som togs på inspektionen den 10 mars.

Redan den 16 mars hävdes förbudet. Orsaken var att man fått svar på analysen från fiskprover som togs vid inspektionen. Alla prover var negativa, det fanns inte några spår av kristallviolett i fisken.

I provtagningen togs tio prover från fisk, från olika tankar, ett prov från fodret och två prover av vattnet. Labbet kunde inte analysera vattenproverna. Fem av fiskproverna var från samma grupp som provtogs den 15 december.

Inget brottsligt

Peter Holm, myndighetschef för ÅMHM, hur allvarligt bedömer du att det här fyndet är?

– Det är ett ämne som inte ska få förekomma i livsmedel inom EU. Det säger något om allvaret i situationen.

Är det tryggt att äta fisk från Alandia Forel?

– Det är en fråga du får ställa till verksamhetsutövaren. ÅMHM:s uppdrag är att se till att verksamheten bedrivs på ett lagenligt sätt, att de följer föreskrifter och så ska vi bevaka fiskarnas välfärd.

Är det ett brott att det hittats kristallviolett i fisken?

– I vår utredning har vi inte kommit fram till att det skulle handla om något brottsligt.

Senare återkommer Peter Holm i ett mejl och skriver: ”… Företaget uppfyller de krav som ställs utifrån livsmedelslagstiftningen och ÅMHM utför regelbunden tillsyn för att säkerställa att verksamheten bedrivs lagenligt.”

”Kan vara cancerframkallande”

Enligt Eva Marami, specialexpert på Livsmedelsverket, har kristallviolett aldrig tidigare hittats i livsmedel i Finland. Hon konstaterar att det handlar om ett ämne som är förbjudet i livsmedel i EU.

Hur allvarligt är det att man hittat kristallviolett?

– Jag kan inte direkt svara på det. Det är ett så främmande ämne för oss, säger hon.

Är det farligt att äta fisk som kan innehålla kristallviolett?

– Det kan vara cancerframkallande. Även om det var små mängder så vet jag inte på rak arm om det finns någon riskanalys över vilken mängd som är okej. Så det finns en risk med det och därför gjordes återkallelsen.

Så återkallelsen tyder på att det är dåligt att äta fisken?

– Ja.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer Kristallviolett är ett syntetiskt färgämne med svampdödande egenskaper som historiskt använts inom akvakultur mot parasiter och svampangrepp. Kristallviolett används även i pennor, industriell färgning av textilier och papper samt för medicinsk gramfärgning och huddesinfektion. Kristallviolett är inte tillåtet för livsmedelsproducerande djur i EU, eftersom det kan vara gentoxiskt och cancerframkallande. Enligt ett säkerhetsdatablad från Carl Roth, leverantör av kristallviolett, klassas ämnet som farligt på många sätt. Det är skadligt vid förtäring, orsakar allvarliga ögonskador, misstänks kunna orsaka cancer och är mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kristallviolett har sedan 2010 i lag varit förbjudet att använda för att behandla fisk som ska användas som livsmedel.

Kontrollprogram för främmande ämnen i livsmedel EU kräver att det årligen görs kontroller av främmande rester i animaliska livsmedel. Åland har upphandlat kontrollen av Livsmedelsverket. Kontrollen gäller kött från nöt, får, get och svin, fisk, men även mjölk, ägg och honung. Antalet som kontrolleras beror på mängden livsmedel som produceras på Åland. Fisk testas för bland annat mikrobläkemedel (alltså exempelvis antibiotika och svampdödande läkemedel), steroider, smärtstillande medicin, färgämnen och andra förbjudna substanser. Viltlevande fisk testas även för tungmetaller, dioxiner och PCB och eller PFAS. Kostnaden för 2025 års prover låg på 36 000 euro. Resultaten rapporteras även till EU.