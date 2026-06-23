Oklart varifrån kristallvioletten kommer – fodret, medicin – eller en bläckpenna?

Hur kan kristallviolett ha hamnat i Alandia Forels lax? ÅMHM har inte hittat någon källa, men fodret och otillåten fiskmedicin är spår man undersökt. Alandia Forels egen teori är att någon tappat en bläckpenna i vattentanken. Men ingen som Nya Åland pratat med håller den teorin för sannolik.

ÅMHM:s utredning, som man lämnade till landskapsregeringen för kännedom i slutet av maj, kommer inte fram till någon orsak till varför kristallviolett hamnat i laxen hos Alandia Forel.

Slutsatsen är att färgämnet härstammar från en extern källa, ”exempelvis kontaminerat foder, otillåten användning av fiskmedicin eller en historisk kontamination i RAS-systemets biofilter/slam. Kontaminationskällan har dock inte kunnat fastställas.”

Med RAS-system menas tekniken att odla fisk på land i stora tankar.

Från bläckpenna?

Kristallviolett används bland annat som färgämne och finns i bläckpennor.

Alandia Forels personals bästa gissning är att någon tappat en bläckpenna i vattnet och att det orsakat att kristallviolett spridit sig till fisken.

Hur sannolikt är det att eventuell kristallviolett i en penna ger ett sådant här utslag?

– ÅMHM har inte kunnat fastställa källan, men den är troligen extern. Det är svårt för ÅMHM, det är spekulativt om vi ska uttala oss om sannolikheten kring den förklaringen. Vi har inte den expertkunskapen om den här typen av substanser, säger Peter Holm, ÅMHM:s myndighetschef.

Men det måste väl gå att ta reda på om eventuell mängd av kristallviolett i en penna kan ge det här utslaget?

– Det är säkert möjligt. I vår kunskapsinhämtning har vi satt oss in i forskning, men det är inte ett ämne som det forskats jättemycket om. Det är svårt att hitta data om det, säger Peter Holm.

Eva Marami, specialexpert på Livsmedelsverket, vill inte kommentera om det räcker med en penna för att sprida kristallviolett så att det ger utslag i prover på fisken.

– Det beror på så många saker, mängden vatten exempelvis. Det är svårt för någon att kommentera. Man kan inte utesluta något.

Kemikalier, mediciner och foder

Under inspektionen den 10 mars gick man igenom anläggningens kemikalier, städ- och hygienprodukter, bulkvaror och processkemikalier, de specialpreparat som används för desinfektion av rom som levereras till anläggningen samt de veterinärmedicinska preparat och läkemedel som fanns. Dessutom inspekterades fodret.

Gällande fodret hittades olika fodersorter som levererats från en aktör i Danmark. Fodret består av bland annat fiskmjöl, fiskolja och krillmjöl, vid sidan av fjäderfämjöl och mjöl av bland annat vete, ärter och soja.

Ingen av komponenterna kan bilda eller brytas ner till kristallviolett, men de marina råvarorna, fisk- och krillmjöl, skulle kunna vara en riskfaktor för kontaminering hos internationella leverantörer innan de kommer till tillverkaren i Danmark.

Har man hela tiden använt samma foder?

– Vad vi förstår har man inte bytt foder. Utredningen har inte kunnat peka ut att fodret är orsaken, men utredningen kan inte heller utesluta det som källan, säger Peter Holm.

Antibiotika

I bedömningen nämns otillåten användning av fiskmedicin som möjlig källa. Förs det bok över hur man använder mediciner?

– Verksamhetsutövaren för bok över medicineringen och det har ÅMHM tittat på i utredningen. I den dokumentationen finns inget som kan kopplas till kristallviolett.

Under inspektionen hittades enbart en antibiotika i anläggningen, som inte använts sedan 2022. Den fisk som behandlades då finns inte längre kvar i anläggningen.

Kristallviolett används inte i mediciner i Europa, enligt Eva Marami.

– Möjligtvis i andra delar av världen. Det är möjligt om rom som hämtats från andra delar av världen till exempel kan ha satts i en lösning som innehåller kristallviolett, säger hon.

Däremot är malakitgrönt ett vanligare färgämne i återkallelser.

Mika Varjonen, Livsmedelsverkets specialexpert, jämför med liknande fall i övriga EU, där det då och då händer att man hittar kristallviolett i livsmedel.

– Då har det handlat om betydligt högre nivåer, i jämförelse var det här en liten mängd som hittades, säger han.

En annan teori i ÅMHM:s bedömning är att det är en historisk kontamination från systemets biofilter eller slam. Proverna som togs i december var del av ett årligt kontrollprogram, där man även tidigare provtagit fisk på anläggningen i Eckerö. Tidigare års resultat har varit negativt, alltså inga fynd av främmande ämnen.

Så det tyder på att det inte funnits där tidigare?

– Det tyder på det, säger Peter Holm.