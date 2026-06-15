Eurovisionstjärnor, Uggla, Ledin med flera på Wiklöfs 80-års kalas

Anders Wiklöf firar 80 år med sin traditionsenliga 25 juli konsert. Denna gång utlovas en ”rekordstor artistfest”. Scenen i Mariehamn gästas av både svenska, finländska och åländska artister och hela evenemanget leds av tv-profilen Agneta Sjödin.

– Det känns roligt att det kommer mycket folk och att jag kan glädja dem. Alla sittplats-biljetter är gratis och tar ofta slut på 30 minuter. Det här är mitt sätt att ge tillbaka till det samhälle jag har vuxit upp i, säger Anders Wiklöf om sin födelsedagskonsert i ett pressmeddelande.

I år äger konserten rum på en lördag, den 25 juli 2026 kl 19.30 i Miramarparken i Mariehamn. Temat i år är Fred & Gemenskap, ett fredsmeddelande från Åland, Fredens Öar.

På måndagen avviserades vilka artister som medverkar. Här är hela listan:

Sissel Kyrkjebø

Victor Leksell

Linda Lampenius & Pete Parkkonen

Magnus Uggla

Lotta Engberg

Christer Sjögren



Tomas Ledin

Hanna Lindblad

Therese Karlsson

Janne Schaffer

Janne Åström

Sarah Nedergård & Josefine Sillén

Tindra Karlsson

Lennie Norman

John Martin Bengtsson

Tilde Polviander

Alva Johansson

Erik Sundström

Emil Hage

Sofia Eriksson

Dunderdansarna

Anders Laine + Kör

Orkestern

Den 19 man starka orkestern leds av kapellmästare Hansa Berg, och konsertmästare för stråksektionen är Ålands egen Andreas Nyberg