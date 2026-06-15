Eurovisionstjärnor, Uggla, Ledin med flera på Wiklöfs 80-års kalas

Anders Wiklöf firar 80 år med sin traditionsenliga 25 juli konsert. Denna gång utlovas en ”rekordstor artistfest”. Scenen i Mariehamn gästas av både svenska, finländska och åländska artister och hela evenemanget leds av tv-profilen Agneta Sjödin.
– Det känns roligt att det kommer mycket folk och att jag kan glädja dem. Alla sittplats-biljetter är gratis och tar ofta slut på 30 minuter. Det här är mitt sätt att ge tillbaka till det samhälle jag har vuxit upp i, säger Anders Wiklöf om sin födelsedagskonsert i ett pressmeddelande.
I år äger konserten rum på en lördag, den 25 juli 2026 kl 19.30 i Miramarparken i Mariehamn. Temat i år är Fred & Gemenskap, ett fredsmeddelande från Åland, Fredens Öar.
På måndagen avviserades vilka artister som medverkar. Här är hela listan:
Sissel Kyrkjebø
Victor Leksell
Linda Lampenius & Pete Parkkonen
Magnus Uggla
Lotta Engberg
Christer Sjögren
Tomas Ledin
Hanna Lindblad
Therese Karlsson
Janne Schaffer
Janne Åström
Sarah Nedergård & Josefine Sillén
Tindra Karlsson
Lennie Norman
John Martin Bengtsson
Tilde Polviander
Alva Johansson
Erik Sundström
Emil Hage
Sofia Eriksson
Dunderdansarna
Anders Laine + Kör
Orkestern
Den 19 man starka orkestern leds av kapellmästare Hansa Berg, och konsertmästare för stråksektionen är Ålands egen Andreas Nyberg