Här kan du fira midsommar på Åland

Midsommarhelgen är här och runt om på Åland väntar traditionella firanden med stångsresning, musik och dans. Här är några av de platser där du kan ta del av festligheterna.

BRÄNDÖ

Hembygdsgården. 19.6 Vi börjar binda löv- och kransar kl 13, efter det stångresning.

Torsholma. 19.6 stången kläs kl 12 på dagen och reses kl 19.30. Dans till tonerna av Parmas från kl 21.30 vid Torsborg, inträde 20€.

Åva. 18.6 lövning kl 19. 19.6 kl 14 reser vi traditionsenligt midsommarstången. Kaffe med rulltårta och jordgubbar á 5€.

ECKERÖ

Kyrkoby. Barnens midsommar på Lassas. 19.6 kl 12 börjar vi löva midsommarstången. När stången är färdig sjunger vi ålänningens sång och dansar runt stången. Servering av Ålands pannkaka, kaffe ,bulle och saft med mera.

Torp. Lövningen av midsommarstången 19.6 startar kl 10. Kaffe och smörgås till de som hjälper till. Stången reses kl 15. Servering av ålandspannkaka kaffe, te och saft. Lotteriförsäljningen.

FINSTRÖM

Bjärström, Karl-Ers byagård. 18.6 kl 18.30 lövning av stång och korvgrillning. 19.6 kaffeservering kl 13, kronprocession kl 13.30, stångresning, lotteri och ringdans kl 14.

Bergö. Kl 19 lövning av stång, kl 20 stångresning, kaffeservering och dans.

Rosengård. 18.6 stångresning och dragspelsmusik kl 13.

Svartsmara: Lövning av stång kl 12, stångresning kl 21.

Tjudö, Norrfinströmsgården. Lövning 18.6 kl 18. Fika. Stångresning 19.6 kl 15. Kronprocession, resning av stången och ringdans kring stången. Caféet säljer kaffe, jordgubbstårta och glass från kl 13.30.

Pålsböle. Midsommarfirande vid Bergbo. 18.6 lövbindning kl 18. Midsommarafton 19.6 servering, lotteri och program kl 14.30 (endast kontant betalning), lövning kl 15, stångresning och ringdans kl 16.

FÖGLÖ

Degerby. Midsommarstången intill brandkårshuset. Lövbindning 17–18.6 kl 19. Stångresning 19.6 kl 13.

Sommarö. Lövning av stången 18.6 kl 18 på Högholm. Firandet börjar 19.6 med lotteriförsäljning kl 15.30 och stången reses ca kl 16. Efteråt väntas sång och dans för både vuxna och barn.

Vargskär. Vargskärsgården i Jyddö. Lövbindning 18.6 kl 19. Lövning och stångresning 19.6 kl 14.

GETA

Dånö. Kl 16 reses stången. Plocka gärna blommor till kransarna före och ta med.

HAMMARLAND

Hammarbo. Lövning av stången på Hammarbo 18.6 kl 18. Stången reses 19.6 kl 15. Ringdans med trubadur. Hoppslott för barn.

Sälskär. Söndagen 21.6 kläs och reses midsommarstången. Vi börjar klä stången kl 14.30. Man kan komma med egen båt eller hänga med cykelfärjan Silvana från Skarpnåtö kl 13.30. (På cykelfärjan åker föreningens medlemmar gratis den här dagen). Anmäl till Conny på 0457 313 4699 om du vill åka färja. Ta gärna med en hink med blommor så kan du klä stången. Fikakorg, dricka och hatt rekommenderas.

Torp. 19.6 lövning av midsommar-stången kl 12. Servering av den traditionella tårtbuffén ca kl 13.30. Kaffe och tårta kostar 5€/person över 15 år och intäkterna går oavkortat till att bevara byalagshuset. Stångresning när stången är klädd ca kl 14.30.

JOMALA

Gottby. Lövning 19.6 kl 10. Stångresning kl 16. Traditionell kaffeservering efter stångresningen.

Oasen. Midsommarstången kläds 18.6 kl 17–20. Lövbindning. Kaffe och smörgås. Fredag 19.6 kl 13: Festtåg från Jomala kyrka till Oasen. Kronorna fästes och midsommarstången reses. Festtal av Utbildnings- och kultur-minister Annika Hambrudd. Ålänningens sång och ringdans.

Westandsunda. Midsommarfirandet inleds 19.6 kl 13 med lövning av stången. Efter lövandet finns det pannkaka, saft och kaffe till försäljning. Efter bärs midsommarkronorna till stången i en folkdräktsparad för att fira midsommarstångens 100-års jubileum. Hyllningstal.

Önningeby. 19.6 stången kläs kl 12 och reses kl 20.

KUMLINGE

Seglinge. 18.6 kl 19 kransbindning och klädning av midsommarstången vid föreningslokalen Aspliden. Ta med kniv eller sekatör för att underlätta lövningen. 19.6 kl 15 Stångresning. Ta med kaffekorgen för picknick i det gröna.

KÖKAR

Karlby. 18.6 kl 15 lövbindning vid midsommarberget. 19.6 kl 13.30 lövbindning. Midsommarstången reses kl 16.

Sommaräng. 19.6 kl 11 Stångresning, ålänningens sång under ledning av Philip. Tal av Jörgen Pettersson, lotteri med Gun, servering. Spelmännen Roffe, Gunnar, Philip med flera medverkar. Ringdans med Janina.

LEMLAND

Flaka. Lövning 19.6 kl 11 på Solkulla. Stångresning när stången är klar, tidigast kl 14. Program: Sommartal, ålänningens sång, ringdans, servering av ålandspannkaka och kaffe och lotteri.

Nåtö. Nåtö biologiska station. Lövningen 19.6 kl 12.30, och reser den när lövningen är klar. Tal, lotteri samt sång- och danslekar för stora och små. Kaffe, te, trip och bullar finns till försäljning (endast kontant betalning).

Valborg. 18.6 lövning av stången, fikaservering. 19.6 stångresning kl 11 med kaffeservering, lotteri och ringdans.

LUMPARLAND

Furuborg. 18.6 kl 18 lövning av midsommarstången. 19.6 kl 14–15 kaffe & Ålandspannkaka säljs i ungdoms-lokalen, kl 15- kronprocession ledd av spelmän, stångresning och ringlekar.

MARIEHAMN

Engelska parken. Lövningstalka 18.6 vid Sjöfartsmuseet, start kl 14. Staden bjuder på fika. 19.6 kl 13 stångresning (stångkapten Zacharias Kalm), festtal av Inger Lundberg, därefter ringdans och allsång.

Lilla Holmen. Barnens midsommar på Lilla holme 19.6. Lövningstalka kl 10.00–12.30 med Ålands Judoklubb. Kl 15 ringdans och allsång med Greta Sundström och Birger Karlsson.

Notudden. 19.6 kl 11 lövningstalka vid Notudden. Kl 12 stångresning, därefter ringdans och musik. Kaffeservering.

Sjökvarteret. 20.6 kl 12 reses Sjökvarterets egen sommarstång som är designad av textilkonstnär Ilse Berg.

SALTVIK

Bertbyvik. Lövning 19.6 kl 10. Stångresning ca kl 14. Kaffeservering finns.

Högtomt. Torsdag 18.6 samlas vi för att göra lövgirlangerna och börja löva midsommarstången. 19.6 lövas stången från klockan 12. Kaffeservering till självkostnadspris från kl 13. Resning av midsommarstången kl 14. Observera tiden.

Solbacka. 19.6 stången reses kl 13. Försäljning av kaffe, fika med mera. Betalning med kort eller kontant.

Tengsöda-Långbergsöda. Firandet börjar 19.6 kl 12 ned att binda blomstergirlang, lövspel och enriskransar. Kl 18 öppnar vi serveringen och lotteriförsäljningen. Stången reses ca kl 19.

SOTTUNGA

Sottunga. 19.6 lövning av stången kl 12. Kl 20 Kronorna bärs från centrum till stången. Därefter reses den. Lotteri, försäljning av kaffe, saft, bullar, Ålandspannkaka med mera.

SUND

Brändbolstad. Lövning 19.6 kl 11–14. Stångresning kl 19.

Klippan. Lövbidning och kransbindning 18.6 kl 18. Föreningen bjuder alla som hjälper till på kaffe när stången är klar. Stången reses 19.6 kl 14 följt ålänningens sång och ringdans. Ungdomsföreningen säljer kaffe, te, hembakt, trip, godis och ordnar lotteri.

Jan Karlsgården. Lövningen börjar 19.6 kl 18. Kl 20 kronparad och stångresning. Program: ålänningens sång, hälsningstal, folkdans, dans runt stången och servering.

VÅRDÖ

Grundsunda. 19.6 kl 13 kransbindningen börjar, tag gärna med blommor till kransarna. Egen kaffekorg är bra att ta med så fikar tillsammans vid stången. Stången reses när den är klar. Ålänningens sång.

Listersby. 19.6 kl 12 kransbindning och vi börjar klä stången. Stången reses när den är klar, ca kl 14.30–15-tiden.

Sandö. 18.6 kl 18.30 kransbindning vid stången. Tag blommor med. Midsommarafton 19.6 kl 13 klädning av stången. Kl 15 stången reses. Ålänningens sång. Kaffeservering och lotteri.

Simskäla. 19.6 kl 14 lövning av stången. Ca kl 15 stången reses när den är klar. Ålänningens sång, ringdans, kaffe och tårta.

Töftö. 18.6 kl 19 lövning av stången, vid Solhult. 19.6 kl 12 Lotteriförsäljning. Kl 13 stången reses. Därefter ringdans, försäljning av pannkaka samt lotterivinstutdelning. Kontant- eller kortbetalning.

Vårdöby/Strömsby. 18.6 kl 18.30 börjar vi löva vid Ivars gården. Byalaget bjuder på traktering. 19.6 kl 13 fortsätter lövning och klädning av stången. Stången reses på Holmklint när den är klar. Ålänningens sång.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter samt ändringar i program och tider.