Höga energipriser tynger Eckerö – men fraktverksamheten går starkt

Perioden januari till juni i år har inte varit Rederiaktiebolaget Eckerös starkaste. Stigande bunkerkostnader och minskade passagerarantal har gett sämre resultat än för motsvarande period 2025. Samtidigt har nya investeringar gjorts.

Det blev ett sämre halvår för Rederiaktiebolaget Eckerö under första delen av 2026 jämfört med året före. Det konstaterar företaget i sin ekonomiska översikt som offentliggjordes på tisdagen.

Färre passagerare

Antalet passagerare totalt sett minskade med åtta procent till lite över 1,3 miljoner.

Störst var minskningen på linjen Finland–Estland (nio procent) medan minskningen låg på motsvarande fyra procent för linjen Åland–Sverige.

För halvårsperioden minskade även den totala omsättningen med tre procent – från 108,4 till 104,9 miljoner euro. Det försämrade resultatet förklarar man med ökade energikostnader på grund av högre bunkerpriser till följd av konflikten i Mellanöstern, en ökad täckningsgrad av utsläppsrätter från 70 till 100 procent av bränsleförbrukningen, ökade driftskostnader samt uppstarten av verksamheten i Eckerö Link Ab.

Under det andra kvartalet ökade omsättningen dock med två procent.

Rörelseresultatet försämrades med 12,4 miljoner till minus 6,7 miljoner under det första halvåret. Nettoskuldsättningen uppgick till en miljon euro den sista juni.

Williams försvann

Enligt bolaget har fraktverksamheten dock varit fortsatt stark under året, med undantag av en liten minskning i början av året då m/s Finlandia dockades. Mellan februari och juni transporterades totalt 89 565 fraktenheter, vilket är nytt rekord för tidsperioden.

Antalet anställda i år har i medeltal varit 838 personer, vilket är fler än förra året.

”Jämfört med första halvåret i fjol har dotterbolagen Williams Buss och Eckerö Shipping avvecklats och Eckerö Link har tillkommit”, skriver rederiet i översikten.

Två fartyg ska säljas

Rapporten noterar såklart också att fartyget m/s Stena Nautica förvärvats under året.

Det kommer under hösten att ersätta m/s Fjärdvägen på rutten Åland-Finland för dotterbolaget Eckerö Link Ab.

Det nya fartyget ska möjliggöra ”smidigare lasthantering, förbättrad energieffektivitet och goda förutsättningar för framtida utveckling av både gods- och passagerartrafik”.

Rederiaktiebolaget Eckerö uppger att både nuvarande fartyget Fjärdvägen (tidigare m/s Sailor) och den tidigare m/s Fjärdvägen (som ersattes av m/s Sailor) ska säljas.

Geopolitik påverkar

På grund av det rådande instabila läget i värden, geopolitiskt sett, samt förväntade lägre realisationsvinster räknar rederi Eckerö med sämre resultat för hela 2026 än för 2025.

Gällande trafikstödet från pandemiåren skriver man så här:

”Det pågår fortfarande en generell efterhandsgranskning av de trafikstöd som passagerarfartygsrederierna som trafikerade till och från Finland erhöll under pandemiåren 2020–2022. Utfallet av granskningen har hittills medfört en negativ resultateffekt på 0,2 miljoner euro. Ledningen bedömer att den fortsatta granskningen av pandemistöden kan medföra en negativ resultateffekt för bolaget i framtiden.”