Fullt utvecklad fordonsbrand i Jomala – Väg avstängd

Strax efter 14 inkom larm om fordonsbrand i Jomala.

Det rör sig om en fullt utvecklad fordonsbrand på Hammarlandsvägen i höjd med avfarten till Möckelö strand. Enligt räddningsledare i beredskap var det tullen som såg att bilen brann under färd, stannade föraren och larmade.

En person befann sig i bilen, men tog sig ut i tid.

”Vi har trafiken helt avstängd och trafikanter leds runt via Ab Lantbruk”, säger räddningsledare Karl Nordlund vid 25 över 14.

Prognosen var att trafikavstängningen håller i sig cirka 20 minuter från tidpunkten för samtalet.