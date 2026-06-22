Rederierna trafikerar nya Åboterminalen från 2028

Från och med 2028 kommer såväl Viking Line som Tallink Silja att trafikera den nya terminalen Fregatten som just nu byggs i Åbo, ett projekt som Nyan skrivit om tidigare. Detta enligt ett pressutskick från Viking Line. Enligt rederiet kommer de nya terminalerna både förenkla och snabba på arbetet vid ankomst och avgång.

I pressmeddelandet skriver Viking Line även att moderniseringen av hamnen är ett viktigt steg i upprättandet av den fossilfria sjöfartskorridoren mellan Åbo och Stockholm innan 2035. Tillsammans med Viking Lines egna investeringar i mer miljövänliga fartyg och en utbyggd kollektivtrafik i anslutning till Åbo hamn är förhoppningen att effektivt lyckas minska utsläppen i land och till havs.