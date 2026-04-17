Tre till sjukhus efter trafikolycka

Tre personer fördes till sjukhus efter en påkörningsolycka på Kvarnbovägen på fredagsförmiddagen.

Olyckan skedde i samband med en vänstersväng på Kvarnbovägen strax efter vikingabyn. Två bilar var inblandade och samtliga tre personer som färdades i dem fördes till sjukhus för kontroll. Alla var vakna och talbara, enligt räddningsledaren Thomas Mattsson.

Båda Saltviks frivilligbrandkårer, räddningsverket, ambulans och polis ryckte ut till platsen. Vägen stängdes av i samband med räddningsarbetet och ett körfält öppnades för växelvis trafik under bärgningsarbetet.