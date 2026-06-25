Foto: Alandia Forell/ ÅMHMDet var sådana här laxar som Alandia Forell sålt till fiskdiskar i finländska butiker i december i fjol. Fiskarna som testades för kristallviolett kom från samma parti på 3200 kilo. Efter fyndet av kristallviolett i Eckerö: Tätare kontroll av främmande ämnen Nyheter 08:28 torsdag, 25 juni, 2026 DELA Facebook Mer läsning Forskare skeptisk till att fodret är boven Giftigt ämne i Alandia Forels lax – åts upp innan det hittades Oklart varifrån kristallvioletten kommer – fodret, medicin – eller en bläckpenna?