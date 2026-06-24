Åland riskerar att falla bort i konsumtionsundersökning

Statistikcentralens konsumtionsundersökning ska samla information om hur hushåll i Finland och på Åland använder sina pengar och hur konsumtionen förändras över tid, svar som Åsub, ministerier och forskningsinstitut sedan tar del av. Från Ålands håll har det däremot kommit in för få svar, vilket gör att det inte går att få en tillförlitlig bild av konsumtionen på Åland eller jämföra med andra områden, skriver Statistikcentralen i ett utskick.

De undrar nu om rädslan för okända nummer är en av orsakerna till det låga deltagandet. De uppmanar alla utvalda att svara på enkäten.

”Vi är bekymrade. För att kunna undersöka hur konsumtionen ser ut specifikt på Åland behöver minst 250–300 åländska hushåll delta i undersökningen. Just nu är vi långt ifrån målet, men vi hoppas se en positiv utveckling under sommaren och hösten”, konstaterar Mina Rosenqvist, forskningschef vid Åsub i utskicket.