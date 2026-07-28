Bostadsbyggandet ökade på Åland ifjol

Ny statistik från Åsub visar att fler bostäder färdigställdes under 2025 jämfört med 2024.

Under 2025 färdigställdes totalt 181 bostäder på Åland, en ökning med 50 från 2024, visar ny statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

En dryg tredjedel av bostäderna finns i småhus och en lika stor andel i flervåningshus, medan radhuslägenheter står för en fjärdedel. Tre fjärdedelar av bostäderna finns i Mariehamn, Jomala eller Finström.

Av de nya bostäderna ägs 100 av privatpersoner medan resten är byggda av olika bolag.

Över 17 000 bostäder

I slutet av 2025 fanns totalt närmare 17 700 bostäder på Åland.

Av dem låg 7 600 i Mariehamn, 2 750 i Jomala, 5 900 på övriga landsbygden och 1 400 i skärgården. Av dem är 10 200 småhus, 1 600 radhus och 5 200 flervåningshus.

Enligt Åsub:s statistik har 3 000 bostäder byggts från 2010 och framåt. Av dem står både Mariehamn och Jomala för över 1 000 vardera. Cirka 800 har byggts i övriga landsbygdskommuner och över 100 i skärgården.