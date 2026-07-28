Lägre inflation på Åland i juni

Alkohol, tobak och transport kostar oss mer. Konsumentpriserna på Åland ökade med 1,5 procent i juni jämfört med samma månad förra året, men sjönk ändå jämfört med maj i år. Överlag var inflationstakten lägre på Åland än i Finland.

Enligt det konsumentprisindex som Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, tagit fram i samarbete med Statistikcentralen i Finland har exempelvis priserna för utbildningstjänster ökat med 6,2 procent.

För alkoholhaltiga drycker och tobak är siffran 3,1 procent och för transport 4,4 procent.

Även om priserna stigit sedan 2025 var de lägre i juni i år än i maj i år.

”Från maj till juni sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent, vilket främst berodde på lägre priser inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt hälso och sjukvård”, skriver Åsub.

Bensin och diesel

I Finland var inflationstakten något högre för juni jämfört med samma tid i fjol – 2,1 procent jämfört med Ålands 1,5. Landets konsumentpriser steg främst på grund av högre priser på elektricitet, bensin och diesel. Uppgången motverkades av exempelvis lägre priser på räntor på bostads-, konsumtions- och studielån.

Inom euroområdet låg inflationstakten i juni på 2,8 procent jämfört med 3,2 i maj. För samtliga EU-länder låg siffran på 3,3 procent i maj, jämfört med 3,2 i april.