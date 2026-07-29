Nya siffror från Åsub: Högst arbetslöshet bland unga i juni

I juni var det relativa arbetslöshetstalet 5,3 procent på Åland. Sett till ålder var arbetslöshetstalet högst bland unga arbetssökande, och fler män än kvinnor saknar jobb.

Enligt Ålands statistik- och utredningsbyrås, Åsubs, senaste siffror för 2026 var det relativa arbetslöshetstalet för juni på 5,3 procent. För kvinnorna 5,0 procent och för männen 5,6 procent.

Även när man särskiljer alla ålderskategorier är arbetslöshetstalet högre för män än för kvinnor.

Steg för yngre

Sett till ålder var arbetslöshetstalet högre bland unga arbetssökande, med 7,0 procent för ungdomar under 25 år, jämfört med 7,2 procent ifjol. Procenten för unga kvinnor var 6,2 procent och 7,7 procent för männen.

För personer över 55 år var det relativa arbetslöshetstalet 4,7 procent, vilket är lite högre än juni 2025 då det låg på 4,4 procent.

I åldrarna 25-54 var talet 5,3 procent.

Jämfört med maj månad sjönk det relativa arbetslöshetstalet för åldersgruppen 55 år och äldre, men steg i åldersgrupperna under 25 år samt 25–54 år.

Färre lediga jobb

Sett till region visar siffrorna högst arbetslöshet i Mariehamn, där det ligger på 7,5 procent, på landsbygden 3,9 procent och i skärgården 4,5 procent.

I slutet av juni var antalet lediga platser 86 stycken, en minskning med fem platser jämfört med juni ifjol.

Antalet lediga platser i förhållande till antalet arbetslösa arbetssökande var endast 10,8 procent i juni, vilket är 0,9 procentenheter lägre än juni året innan.

Flest lediga arbetsplatser fanns, enligt Åsub, i gruppen service- och försäljningspersonal.