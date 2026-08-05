Skolfartyg på grund utanför Herröskatan

På onsdagskvällen gick ett skolfartyg från Polen på grund utanför Herröskatan i Lemland.

– Det är 22 personer ombord, men alla mår bra och fartyget tar inte in vatten, säger vakthavande vid Sjöräddningscentralen i Åbo till Ålands radio.

Milton Mörn, räddningskeppare på Ålands sjöräddningssällskap, berättar att fartyget kört på fel sida av ett farledsmärke och därför hamnat på grund.

– De har seglat och haft maskin igång samtidigt och tagit fel sida av pinnarna, säger Milton Mörn.

Just nu är fartyget loss från grunden och sjöräddningen följer fartyget, som går på egen maskin, in till Mariehamn, enligt Milton Mörn.