ÅHS kallar till samarbetsförhandlingar

ÅHS har inlett utvecklingsprojektet ”Optimering av antalet vårdplatser” med syfte att anpassa antalet vårdplatser enligt det faktiska behovet av slutenvård. Det skriver ÅHS i ett pressmeddelande där man konstaterar att Åland har betydligt fler vårdplatser inom specialsjukvården jämfört med närområdena. Enligt utskicket har inledande samarbetsförhandlingar förts i maj, där personalrepresentanter fått ta del av och diskutera ”arbetsgivarens redogörelse för de planerade åtgärderna”.

Ärendet har sedan diskuterats i ledningsgrupp, styrelse samt strategiskt arbete. Nu kallar ÅHS igen till samarbetsförhandling gällande konkreta åtgärder samt personal- och budgetkonsekvenser.

Nya Åland har försökt nå hälso- och sjukvårdsdirektör Erica Bonns utan framgång.