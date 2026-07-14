Foto: Jonas Edsvik"Säkert ligger det kvar saker som vi inte upptäckte. Men vi har gjort vårt allra bästa inom ramen för det möjliga," säger arkeologen Jenni Lucenius om de nyligen avslutade utgrävningarna av stenåldersboplatsen i Saltvik Tengsöda. Båtyxa blev jackpot för arkeologer i Saltvik Kultur 11:28 tisdag, 14 juli, 2026 DELA Facebook Mer läsning Jenni forskar i beresta stenåldersmänniskor Saltviks prästgård har ett nytt koppartak för 156 000 euro Mingel och engagemang på kvinnodagen i Saltvik