Alma Bergroth tog hem segern i elittävling

Åländska Alma Bergroth vann helgens tvådagars Richard S Johnson Junior Open för juniorer mellan 11 och 21 år. Med en jämn prestation över 36 hål höll hon undan för konkurrenterna och tog hem förstaplatsen i flickklassen.

Alma Bergroth, som representerar Österåkers Golfklubb i Sverige, fick en stark start på tävlingen. Efter den första dagens spel låg hon tvåa i resultatlistan efter en rond på par.

I lördagens avslutande runda blev det tre slag över par, men tack vare hennes stabila spel under båda tävlingsdagarna räckte resultatet till seger. Totalt noterades Bergroth för 147 slag över de 36 hålen, vilket var ett slag bättre än Olivia Andersson och Emma Bergquist som delade andraplatsen.

Tävlingen samlade 34 deltagare i flickklassen och avgjordes på Österåkers Golfklubbs banor och omfattar 2 gånger 18 hål scratch.

Samtidigt deltog tre juniorer från Ålands Golfklubb i den finländska U18 touren i Esbo i helgen. Alla tre tog sig vidare till den tredje och sista tävlingsdagen.

Hugo Nordin placerade sig bäst av ÅGK-spelarna med en 23:e plats. Algot Haglund slutade 34:a medan Melker Rajamäki slutade på plats 51.