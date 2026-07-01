Åländska juniorer dominerade på hemmaplan – Melker toppar rankingen

Ålands Golfklubbs juniorer fortsätter att imponera på Dormy future tour. Under måndagens tävling på hemmaplan blev det flera topplaceringar och en total dominans i U18-klassen. – Målet är att bli proffs. Det är bara att fortsätta träna, spela tävlingar och se hur långt jag kan ta mig, säger Melker Rajamäki som toppar U18-klassen efter måndagens tävling.

Solen sken över golfbanan i Sund när 73 golfungdomar samlades där för att göra upp i Dormy future touren som besökte Åland i måndags. Trots högsommarvärmen höll spelarna humöret uppe och banan hög klass under hela tävlingen.

– Vi tycker att tävlingen gick bra och har egentligen inget att klaga på. Våra spelare presterade fint och det var extra roligt att se så många ålänningar i toppen. Vi tog hem segern i pojkar under 15 år och placerade oss på platserna ett till fem i U18-klassen, vilket förstås var väldigt glädjande, säger Ålands golfklubbs tränare Niklas Rajamäki och fortsätter:

– Många tyckte att det var varmt, men banan var i mycket bra skick. Deltagarna var nöjda både med arrangemanget och banans kvalitet.

”Gjort mycket rätt”

Dormy future tour avgörs genom en ranking där de fem bästa resultaten av alla de rankingsgrundade tävlingarna en spelare varit med i under en säsong räknas. Tävlingarna är fördelade över olika distrikt som håller sju tävlingar var. Men en spelare kan vara med i tävlingar i olika distrikt, vilket gör att spelare med möjlighet att resa till många tävlingar kan samla fler chanser till höga placeringar.

– Vissa spelar upp emot 20 tävlingar i olika distrikt. För oss är det svårare eftersom vi inte kan resa lika mycket. Trots det leder Melker rankingen i pojkar U18, säger Rajamäki.

Den sammanlagda säsongsrankingen avgörs i september då finalen spelas. Där delas tre gånger så många poäng ut som under en vanlig tävling, vilket innebär att mycket fortfarande kan förändras i tabellen.

Niklas Rajamäki menar ändå att de åländska juniorernas resultat visar att verksamheten är på rätt väg.

– Vi har gjort mycket rätt. I Tammerfors tog åländska spelare första, andra och tredje plats. Samma sak hände i Salo, trots hård konkurrens från de finska spelarna. Det visar att våra spelare håller en mycket hög nivå.

”Målet är att bli proffs”

Melker Rajamäki, som inför måndagens tävling hade vunnit säsongens tre första Dormy-tävlingar, hade en lite tuffare måndag då han kom på fjärdeplats men ligger ändå etta i den totala rankingen för pojkar U18.

– Det känns bra. Jag spelade 36 hål i går eftersom vi hade klubbmästerskap i matchspel, så jag är lite trött i dag. Men formen är bra. Jag hade en liten svacka för ett par veckor sedan, men nu känner jag att jag är tillbaka. Jag har tränat mycket, säger han.

Att få spela på hemmaplan ser han bara som en fördel.

– Det är mest roligt. Det är skönt att få spela hemma och slippa resorna till Finland.

Förra säsongen vann han U18-klassen i Dormy future tour.

Vad har du för mål med säsongen?

– Jag vill vinna touren igen och göra ett riktigt bra resultat i en tredagarstävling.

Och på längre sikt?

– Målet är att bli proffs. Det är bara att fortsätta träna, spela tävlingar och se hur långt det kan ta mig, säger Melker Rajamäki.

Under tävlingen gick Hugo Nordin, Alexander Wikblom och Edward Dönnes, samtliga från Ålands Golfklubb, i samma grupp. Att spela tillsammans med klubbkamrater gjorde tävlingsdagen lite enklare.

– Det är nog rätt skönt att gå en tävlingsrunda med klubbkompisar, säger Hugo Nordin.

Alexander Wikblom håller med.

– Det tar bort lite av pressen och känns mer som en vanlig träningsrunda, även om det så klart är en tävling.

Åländska placeringarna