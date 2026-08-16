Två månaders vägarbete i Saltvik inleds

I morgon, den 17 augusti, inleds fräsningsarbeten på Långbergsödavägen och senare på Hamnsundsvägen i Saltviks kommun. Det meddelar landskapsregeringen i ett pressutskick.

Arbetet beräknas ta cirka två månader att slutföra. Under den tiden råder hastighetsbegränsning på 50 km/h och ett körfält kommer periodvis att stängas av på vägarna. På vissa delsträckor kommer rekommenderad hastighet att vara 30 km/h.

Landskapet uppmanar trafikanter att följa skyltning och anvisningar på platsens samt att visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter.