Två månaders vägarbete i Saltvik inleds

12:04 söndag, 16 augusti, 2026
DELA

I morgon, den 17 augusti, inleds fräsningsarbeten på Långbergsödavägen och senare på Hamnsundsvägen i Saltviks kommun. Det meddelar landskapsregeringen i ett pressutskick.

Arbetet beräknas ta cirka två månader att slutföra. Under den tiden råder hastighetsbegränsning på 50 km/h och ett körfält kommer periodvis att stängas av på vägarna. På vissa delsträckor kommer rekommenderad hastighet att vara 30 km/h.

Landskapet uppmanar trafikanter att följa skyltning och anvisningar på platsens samt att visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter.

TEXT:

Matilda Johansson

matilda.johansson@nyan.ax
Tillbaka till startsidan
Tipsa Nyan

Mer läsning