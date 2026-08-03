Vägarbete orsakar störning på ny och gammal Godbyväg

På grund av underhållningsarbete kommer delar av Nya Godbyvägen och Godbyvägen stängas av tillfälligt och ledas om från och med tisdagen.

Ålands landskapsregering utför fräsnings- och beläggningsarbeten på delar av Nya Godbyvägen och Godbyvägen, på sträckan mellan Godbykorsningen och Södra Ämnäskorsningen i Ämnäs, Björsby och Gölby byar i Finström och Jomala kommuner med start tisdagen den 4 augusti. Arbetet beräknas ta tre veckor att slutföra.

Under den här perioden kommer delar av vägarna att stängas av tillfälligt och trafiken att ledas om via skyltade omfartsvägar.

”Omledningsvägarna varierar mellan etapperna och kommer att vara tydligt skyltade på plats”, skriver landskapsregeringen i ett utskick.

Hastighetsbegränsningen påverkas också. På Nya Godbyvägen får man högst hålla 50 kilometer i timmen på arbetsområdet. På vissa delsträckor kommer rekommenderad hastighet att vara 30 km/h.

”Trafikanter uppmanas att följa anvisad skyltning och visa hänsyn till vägarbetare och medtrafikanter. Vi beklagar de olägenheter som arbetet kan medföra och tackar för visad förståelse”.