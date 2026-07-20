Skatteförvaltningen efterlyser kontonummer

Skatteförvaltningen i Finland meddelar att 33 000 finländare riskerar försenad skatteåterbäring på grund av saknade kontonummer. Totalt rör det sig om en summa på nära 2,2 miljoner euro.

Skatteförvaltningen saknar kontonumret till cirka 33 400 personer som ska få skatteåterbäring i år. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Det handlar främst om unga personer som inte tidigare har fått skatteåterbäring.

– Vi önskar att föräldrar påminner sina unga om att anmäla kontonumret så att dessa unga inte behöver bli besvikna på skatteåterbäringsdagarna, säger överinspektör Juha Villman från Skatteförvaltningen.

Privatpersoners kontonummer skickas inte automatiskt från bankerna till skatteförvaltningen, utan man behöver själv anmäla uppgifterna på hemsidan MinSkatt. Detta gäller om man bytt bank eller inte har anmält sitt kontonummer tidigare.

Den största delen av dessa personer ska få skatteåterbäring i augusti och för det är sista anmälningsdatum den 27 juli.

Betalningsanvisningar

Skatteförvaltningen skriver att det i fjol var 23 000 personer som fick skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning, alltså penningförsändelse, eftersom kontonummer saknades. En sådan skatteåterbäring kan sedan lösas in via banken Nordea, men då får man inte pengarna på skatteåterbäringsdagen.

Om kontonumret anmäls i MinSkatt först på den egna skatteåterbäringsdagen eller senare betalas återbäringen ut cirka en månad efter det.

En miljard euro

Enligt pressmeddelandet betalas cirka en miljard euro ut till 2,1 miljoner kunder den 3 augusti. För september gäller i stort sett samma belopp. Myndigheten skriver att beskattningen slutförs vid olika tidpunkter och därför finns flera utsatta dagar för betalningen av återbäring samt eventuella kvarskatter. De påminner om att skatteåterbäringen inte nödvändigtvis finns på kontot direkt på utbetalningsdagens morgon utan att betalningarna sker löpande. Om summan inte dykt upp på kvällen har utbetalningsdagen troligtvis flyttats framåt.