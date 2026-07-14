Glatt och festligt på traditionellt bondbröllop

I dag, tisdag, hölls ett traditionellt bondbröllop. Det startade på Bjärströmsgatan och sedan fortsatte följet mot Bygården Karl-Ers i Emkarby. Det var många glada besökare på plats i det soliga vädret och flera av gästerna var klädda i traditionell folkdräkt.

– Det är fint att väcka gamla traditioner till liv och låta byn och turister vara med och titta, säger Kicki Blomqvist från Jomala.

Bondbröllopet innehöll alla de traditionella delarna i ett bröllop som vals, musik och tidsenlig klädsel förutom att bröllopsparet inte gifter sig på riktigt.