Radion: Så många såg Wiklöfkonsert

25 juli-konserten från Åland som sändes på svenska tv4 den 14 augusti var kanalens sjunde mest sedda program under samma vecka.

Anders Wiklöfs gratiskonsert sändes i år i efterhand på tv och lockade totalt 270 000 tittare. Det rapporterar Ålands radio baserat på tittarsiffror från MMS, Mediamätning i Skandinavien.

Konserten hade bland annat mer tittare än Valutfrågningen, som sågs av 247 000 personer. Den tv-sända versionen av showen var två timmar lång, medan originalkonserten var cirka fyra timmar lång.