Mässlingssmittad person åkte mellan Åland och Sverige

Artikeln uppdaterades 8.25. Det handlar om en person som åkt två olika färjor.

”Personer som reste med Viking Glory från Mariehamn till Stockholm den 13 augusti och med Eckerö Linjens fartyg från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti uppmanas att säkerställa att deras vaccinationsskydd mot mässling är i ordning.” Det skriver institutet för Hälsa och välfärd, THL, i ett pressutskick.

”Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) reste en person som insjuknat i mässling den 13 augusti med Viking Glory på rutten Åbo–Mariehamn–Stockholm. Fartyget avgick från Mariehamn klockan 14.25. Samma person reste dessutom med Eckerö Linjens fartyg som avgick från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti klockan 20.00.”

Den insjuknade personen är vaccinerad och risken att ha smittats ombord på färjan bedöms vara liten.

Personen har koppling till den norrländska musikfestivalen Urkult. Enligt svenska Folkhälsomyndigheten konstaterades 24 fall av mässling i samband med festivalen. De flesta fall har varit ovaccinerade mot mässling.