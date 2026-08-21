Mässlingssmittad person åkte mellan Åland och Sverige

Artikeln uppdaterades 8.25. Det handlar om en person som åkt två olika färjor.
”Personer som reste med Viking Glory från Mariehamn till Stockholm den 13 augusti och med Eckerö Linjens fartyg från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti uppmanas att säkerställa att deras vaccinationsskydd mot mässling är i ordning.” Det skriver institutet för Hälsa och välfärd, THL, i ett pressutskick.
”Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) reste en person som insjuknat i mässling den 13 augusti med Viking Glory på rutten Åbo–Mariehamn–Stockholm. Fartyget avgick från Mariehamn klockan 14.25. Samma person reste dessutom med Eckerö Linjens fartyg som avgick från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti klockan 20.00.”
Den insjuknade personen är vaccinerad och risken att ha smittats ombord på färjan bedöms vara liten.
Personen har koppling till den norrländska musikfestivalen Urkult. Enligt svenska Folkhälsomyndigheten konstaterades 24 fall av mässling i samband med festivalen. De flesta fall har varit ovaccinerade mot mässling.
THL:s ansvisningarPersoner som reste med samma färjeavgångar eller var i Urkult-musikfestivalen den 30 juli–1 augusti uppmanas att kontrollera att deras eget och familjemedlemmarnas skydd mot mässling är fullgott. Ålands hälso- och sjukvård informerar vid behov separat om situationer om det kan ha funnits risk för exponering för mässling på Åland.
Enligt THL:s anvisningar gäller följande:
- Två tidigare givna doser av mässlingsvaccin eller MPR-vaccin ger ett gott skydd mot mässling.
- Den som har haft mässling behöver inte vaccineras.
- Om ett barn har fått den första vaccindosen enligt vaccinationsprogrammet behöver den andra dosen inte tidigareläggas.
- Föräldrar till ovaccinerade barn, ovaccinerade vuxna, ovaccinerade gravida och personer med immunbrist (kraftigt nedsatt immunförsvar) uppmanas att så snart som möjligt kontakta sin hälsocentral för en bedömning av situationen.
- Personer med ofullständigt vaccinationsskydd rekommenderas att kontakta sin hälsocentral för att komplettera sitt skydd. MPR-vaccination är kostnadsfri för alla.
- De första symtomen på mässling är hög feber, luftvägssymtom och ofta även ögoninflammation (konjunktivit). Utslagen uppträder vanligtvis 3–5 dagar efter feberdebuten och varar i drygt en vecka.
- Om en resenär får symtom som stämmer överens med mässling inom tre veckor efter resan ska personen först kontakta sin hälsocentral per telefon för att få närmare instruktioner om hur man ska agera.