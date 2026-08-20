Foto: MontagePå väg till Åland? Åtminstone SD-toppen Mattias Karlssons fru måste nu förbli skriven på den lyxvilla som hon för en månad sedan köpte för 374 000 euro - annars får hon inte det erforderliga jordförvärvstillståndet. SD-toppens fru köpte lyxhus på strandtomt – måste nu förbli fastboende på Åland Nyheter 22:00 torsdag, 20 augusti, 2026 DELA Facebook Mer läsning Ob öppnar för misstroende om skärgårdstrafiken Oppositionen vill avbryta upphandlingen av skärgårdstrafiken Delar av oppositionen om trafikupphandlingen: ”Det är falskt och oärligt hur man beter sig”