Test av varningssignaler i dag

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas på hela Åland i dag klockan 13, det meddelar statens ämbetsverk.

Testet utförs årligen på begäran av samrådsdelegationen för beredskapsärenden i landskapet Åland.

Samtliga larmapparater som finns utplacerade på Åland går igång samtidigt och testen sänds även i Åland radio.