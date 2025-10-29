Test av varningssignaler i dag

12:04 onsdag, 29 oktober, 2025
    De ljudsignaler som används för att varna befolkningen testas på hela Åland i dag klockan 13, det meddelar statens ämbetsverk.
    Testet utförs årligen på begäran av samrådsdelegationen för beredskapsärenden i landskapet Åland.
    Samtliga larmapparater som finns utplacerade på Åland går igång samtidigt och testen sänds även i Åland radio.

    De ljudsignaler som testas är följande: Den allmänna farosignalen (stigande sekvens sju sekunder, sjunkande sekvens sju sekunder i 60 sekunder) samt ”fara över-signalen” som normalt används som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder).
    Signalerna låter sammanlagt i cirka två minuter.

    Eventuella anmärkningar gällande signalernas hörbarhet kan göras till vederbörande räddningschef.

    TEXT:

    William Stenius

    william.stenius@nyan.ax
