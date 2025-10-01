Alarmsignalerna testas den 29 oktober

Ditt namn

Onsdagen den 29 oktober klockan 13.00 testar räddningsmyndigheterna de ljudsignaler som används för att varna befolkningen. Det meddelar Samrådsdelegationen för beredskapsärenden.

Signalerna som sänds är först den allmänna farosignalen (stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 sekunder i 60 sekunder), och därefter fara över-signalen, som används normalt som brandalarmsignal (jämn ton i 60 sekunder).

”Avsikten är att provsändningarna sker samtidigt och i samma ordningsföljd i hela landskapet. Ålands radio kommer samtidigt som provningen sker att sända signalerna och informera om dem”, skriver delegationen i ett pressmeddelande.