Nordiska ungdomar viktiga på sommar-Åland

Under sommaren flyttar ungdomar från olika läder i Norden till Åland för att jobba inom allt från turism och service till lantbruk, tack vare tjänsten Nordjobb.

I år har man lyckats komma upp i det önskade antal Nordjobbare på Åland, totalt 65 stycken. Främst kommer de från Finland men även från Sverige, Norge och Danmark.

Alina Stenborg, projektassistent för Nordjobb på Åland berättar om vad Nordjobb gör.

– Det är en tjänst från Föreningen Norden som ger ungdomar i åldern 18-30 jobb i hela Norden.

Tjänsten har funnits på Åland i 39 år och finansieras av nordiska rådet.

– Nordjobb är i grunden ett arbetsmobilitetsprogram för att få unga att röra sig över gränserna i Norden men även för att vi ska behålla våra ungdomar i Norden, berättar Freya Roe, projektledare för Nordjobb på Åland.

Hon menar att det tillika är ett kulturprogram, där de vill att ungdomarna ska lära sig grannländernas kulturer och språk.

– De flesta Nordjobbare som kommer hit kommer från Finland, för att de vill öva på sin svenska. Det tycker vi är underbart. Svenskan kan öppna dörren till hela Norden för alla som bor i Finland, säger Freya.

Hjälp med bostad

Förutom att erbjuda jobb hjälper Nordjobb även till att hitta bostad till ungdomarna.

– Bostäder är den största utmaningen med Nordjobb i hela Norden och det begränsar hur många vi kan ta emot. Vi har Nordjobbare runtom på hela Åland, men i Mariehamn letar vi just nu inte fler samarbeten, på grund av bostadsbristen, berättar Freya.

Även ett fritidsprogram ingår för Nordjobbarna.

– Vi försöker ha två aktiviteter i veckan där man får lära sig både om varandra men även om Åland. Hittills har vi varit till bland annat Kastelholms slott, Rödhamn och sjöfartsmuseet, berättar Alina Stenborg.

Blev inspirerad

Ansa Ekman, snart 20 år från Helsingfors är en av årets Nordjobbare på Åland. Hon berättar om hur hon lärde sig vad Nordjobb var.

– Det var en tjej som besökte min skola som hade jobbat för Nordjobb på Grönland. Jag tyckte att det verkade roligt och blev inspirerad.

Ansa jobbar i sommar som receptionist på hotell Pommern. Det är framförallt jobb inom turismen som erbjuds till Nordjobbarna på Åland.

Har du jobbat som receptionist tidigare?

– Nej, inte receptionist men jag har jobbat med kundservice på restaurang och kafé tidigare, berättar hon.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Självklart mina kollegor. Det finns så många trevliga och underbara människor här, berättar Ansa.

Som receptionist berättar Ansa att hon får hjälpa gästerna att checka in och ut, svara på mejl och göra bokningar.

Vad är det bästa med Åland?

– Det är väldigt vackert här, jag bor i Mariehamn och jag tycker att det är fint att allt ligger så nära varandra. Människorna är också väldigt trevliga, jag tycker de är trevligare här än i Helsingfors.

Språkutveckling

För Ansa var det en utmaning att börja jobba på Åland på grund av språket.

– Jag ville verkligen lära mig mer svenska eftersom jag bara har läst det i skolan, så det var väldigt spännande i början. Man behöver inte kunna prata perfekt svenska för att kunna jobba här och jag har fått så mycket hjälp, säger hon.

Hotell Pommerns receptionschef Johanna Söderlund tycker att Nordjobb är ett bra sätt att få ansökningar.

– Vi har haft Nordjobbare i receptionen flera år och de är alltid väldigt duktiga och serviceinriktade. Det är väldigt bra för oss också att ha receptionister som kan finska, säger Johanna.

Hur upplever du som receptionschef arbetsmarknaden?

– Vi har fått jättemycket ansökningar och det märks att det inte bara är sommarjobb som folk söker, säger hon.

Svagt intresse hos ålänningarna

Intresset för Nordjobb under sommarsäsongen är lågt hos ålänningarna.

– Det är kanske en eller två ålänningar som åker på Nordjobb per år. Det beror troligtvis på att det främst är sommarsäsongen som är aktuell och att åländska ungdomar vill vara hemma då, säger Alina Stenborg.

Nordjobb erbjuder dock inte bara jobb på sommaren utan även andra säsongsjobb runt om i Norden.

– Ålänningar brukar tycka om att åka och göra en skidsäsong, det kan man också göra via Nordjobb och även då får man hjälp med boendet, berättar Alina.