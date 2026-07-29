AMS: Minderåriga och vuxna tävlar om samma jobb

Arbetslösheten bland unga är hög på Åland: det säger Jonas Sommarhed, vägledare på AMS. – I maj sökte 1 536 personer arbete, men det fanns bara 157 lediga tjänster, säger Jonas Sommarhed.

Nu på sommaren vill allt fler ungdomar tjäna en extra slant. Nyan träffar Jonas Sommarhed, vägledare på AMS, för att diskutera arbetsklimatet för unga på Åland.

Hur såg det ut med sommarjobben i år?

– I år var det svårare för unga att få jobb på Åland. Vi ser en tydlig skillnad jämfört med föregående år. År 2024 fanns det betydligt fler lediga tjänster, men de senaste två åren har varit tuffa. I maj sökte 1 536 personer arbete, men det fanns bara 157 lediga tjänster, säger Jonas Sommarhed.

Sticker arbetslösheten bland unga ut?

– Nej, det är en trend överallt. Världshändelser påverkar arbetsmarknaden, såsom kriget i Ukraina och krisen i Iran. Om jag får spekulera själv tror jag även att AI och digitaliseringen gör så att färre anställer. Åland har faktiskt lägst ungdomsarbetslöshet i hela EU. Vi är relativt skyddade, säger han.

Finns det särskild konkurrens om vissa jobb?

– Ja, det finns hög konkurrens om jobb som inte kräver en specifik utbildning. Denna vår var det många som sökte försäljningsjobb. Mattsons i Godby och Rusta hade extremt många sökande. Andelen som sommarjobbar med turism och hotell har hållit sig på samma nivå. Många väljer att inte rekrytera nya arbetare, eftersom de redan har kontakter från föregående somrar, säger Jonas Sommarhed.

Hur ser det ut för minderåriga arbetssökande?

– Tröskeln har blivit högre för dem. De behöver tävla med vuxna om samma jobb. Många arbetsplatser söker folk som har körkort och alkoholpass. De minderåriga får allt kortare sommarjobb, ofta inte längre än en månad. Flera söker jobb i Facebook-grupper, vilket visar på att de inte har hittat jobb på annan väg. Landskapets sommarpraktikantprojekt har hjälpt vissa av de yngre arbetssökande, säger han.

Kommer många utifrån för att sommarjobba på Åland?

– Åland lockar fortsättningsvis utländska sommarjobbare. De jobbar vanligtvis inom turism. Flera kommer från Finland för att jobba i reception. Vi ser ingen specifik trend som indikerar att det skulle vara flera internationella sommarjobbare på Åland i år. De flesta som tar sig hit för att sommarjobba har kopplingar till Åland, säger Jonas Sommarhed.

Ungdomsarbetslöshet i maj 2026: Finland: 26,5% (högst i EU) Sverige: 24,4% Åland: 6,1 %