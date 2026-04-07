Mars var mäthistoriens varmaste i Finland

Vid nästan varje observationsstation uppmättes ett nytt rekord för medeltemperaturen i mars. Det rapporterar Meteorologiska institutet.

Medeltemperaturen i mars varierade mellan plus 3 och minus 2,5 grader. Medeltemperaturen i mars var rekordhög i nästan hela landet. Ett exempel är Sodankylä, där man uppmätte minus 0,7 grader, vilket överskrider det tidigare rekordet från 1920 med 1,5 grader.

”I det nuvarande klimatet förekommer en så här varm mars i Sodankylä uppskattningsvis cirka en gång per 60 år, men utan klimatförändringens uppvärmningseffekt skulle sannolikheten ha varit endast cirka en gång per 400 år. Klimatförändringen gjorde alltså månadsmedeltemperaturen cirka sex gånger mer sannolik och höjde temperaturen med cirka 1,9 grader”, skriver institutet i ett pressmeddelande.

Mars var i stor utsträckning torrare än normalt i landets södra och mellersta delar och regnigare än normalt i norr. Den sista dagen i mars hade snötäcket till stor del smält i hela landet med undantag av Koillismaa och Lappland.

”Antalet solskenstimmar var i allmänhet nära det normala.”