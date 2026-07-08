Varmare temperaturer i juni

Juni var varmare än normalt – det visar ny statistik från Meterologiska institutet. I nordligaste Lappland och sydvästra skärgården uppmättes ovanligt varma temperaturer.

Medeltemperaturen i juni var 1-2 grader högre än långtidsmedelvärdet i större delarna av landet. 17 grader var den genomsnittliga temperaturen i landets södra och mellersta delar. I juni uppmättes 13 dagar med högsommarvärme, vilket är ovanligt många. Vanligtvis uppmäts bara 8 dagar med högsommarvärme i juni. Den högsta temperaturen på 29,5 grader uppmättes i Salo den 29 juni. Den lägsta temperaturen var -2,5 grader i Kittilä den 2 juni, skriver Meterologiska institutet.

Månadens nederbördsmängder var i stort sett normala, förutom i Lappland där det var ovanligt regnigt. På vissa observationsstationer uppmättes till och med exceptionellt höga nederbördsnivåer. Det regnade mest i Posio och minst i Karlö.

Medeltemperaturen på Åland var i juni 15,7 grader, vilket är en höjning från fjolårets 13,5 grader. Observationerna är uppmätta i Jomala.